A Marina di Ragusa, la poesia di Giovanni Gulino tocca il cuore del pubblico

MARINA DI RAGUSA, 5 settembre 2025 – La raccolta poetica “Frammenti di cuore” di Giovanni Gulino è stata presentata ieri sera a Marina di Ragusa in un evento che ha unito arte e solidarietà. L’incontro, tenutosi presso l’Istituto Sacro Cuore, ha visto una grande partecipazione di pubblico, che ha accolto con calore e affetto il giovane autore.

Giovanni Gulino, che convive con una disabilità fisica, ha emozionato i presenti con i suoi testi, che definisce una “dolce carezza” capace di alleviare la solitudine e il dolore. La sua poesia si distingue per la sua limpidezza e per la capacità di esplorare temi profondi e attuali come il lavoro, il diritto, la diversità, l’inclusione, la politica, la guerra e l’attesa. Le sue parole, “ali delle idee e degli affetti”, sono state molto apprezzate dal pubblico.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Ragusa, è stato arricchito dall’intervento del poeta modicano Domenico Pisana, presidente del Caffè Letterario Quasimodo, da un recital dell’attore e regista teatrale Mario Tumino e dalle musiche del fisarmonicista Giuseppe Abbotto, che hanno saputo dare ulteriore profondità alle letture.

“Il percorso poetico di Gulino – spiega Domenico Pisana – è paragonabile ad un “fenomeno di crescita tipico in ogni iter iniziale” – . Per il giovane autore questo è solo l’inizio. Coltivando il suo talento, Gulino ha il potenziale per raggiungere “nuovi cimenti” sia nella poesia che nella prosa”.

