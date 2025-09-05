Estate di solidarietà per l’AVIS Modica: donazioni in aumento

MODICA, 5 settembre 2025 – Nonostante il rallentamento estivo, la solidarietà dei modicani non è andata in vacanza. L’AVIS Modica annuncia dati positivi per la stagione 2025, registrando un significativo aumento delle donazioni di sangue rispetto all’anno precedente.

Nel periodo tra giugno e agosto 2025, sono state raccolte ben 1.818 donazioni, superando le 1.793 dello stesso trimestre del 2024. Questo incremento di 25 unità è particolarmente notevole, considerando che l’estate è tradizionalmente un periodo critico per le donazioni a causa di ferie e chiusure.

Il trend positivo si conferma anche a livello annuale: a fine agosto 2025, le donazioni totali sono arrivate a 4.955, segnando un aumento di 256 unità rispetto alle 4.699 del 2024.

Il direttivo dell’AVIS Modica ha espresso grande soddisfazione per i risultati. “Questo traguardo è la prova tangibile della grande maturità e del costante impegno della nostra comunità,” hanno commentato. Hanno anche voluto ringraziare i donatori per il loro impegno, anche nei giorni più caldi, e lo staff per il loro prezioso lavoro.

Questi numeri rafforzano il ruolo dell’AVIS Modica come punto di riferimento vitale per la collettività, dimostrando che il senso civico e la solidarietà non si fermano mai.

