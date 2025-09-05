  • 5 Settembre 2025 -
Cultura | Scicli

Sampieri. Svelato il lato inedito di Anna Marchesini a nove anni dalla sua scomparsa

Tempo di lettura: 2 minuti

SAMPIERI (Scicli), 5 settembre 2025 – Il mondo di Anna Marchesini, grande artista e attrice scomparsa nel 2016, è stato svelato in un nuovo libro di Daniela Montemagno, “Anna Marchesini una e trina” (Ed. Sabinae). La presentazione si è svolta nell’ambito della rassegna “Autori & Libri, conversando a Sampieri”, con la partecipazione della giornalista Monica Cartia.

Il libro, la prima biografia in Italia sull’artista, getta luce su aneddoti inediti e sulla complessa personalità della Marchesini, descritta come una donna e artista libera e testarda, ma dal carattere spesso “fumantino e intrattabile”. Nonostante il successo con il leggendario trio comico con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, la Marchesini ha mantenuto una vita privata molto riservata, rendendo la sua figura ancora oggi enigmatica.

Secondo l’autrice, la Marchesini non era ben vista nel mondo dello star system a causa del suo carattere spigoloso e del suo spirito critico, che l’hanno portata a irridere il potere, con performance che hanno persino suscitato interrogazioni parlamentari. Oggi, la sua assenza nel panorama della satira italiana si fa sentire, in un’epoca in cui la critica al potere trova sempre meno spazio nell’arte umoristica.

La presentazione ha offerto uno spaccato profondo di un’artista che, pur amata dal pubblico, resta poco ricordata. L’autrice, che ha già scritto biografie di Romolo Valli e Gigi Proietti, ha superato le difficoltà legate alla scarsa documentazione familiare per restituire un ritratto brillante e completo di Anna Marchesini.

Prossimi appuntamenti della rassegna:

 

  • Sabato 6 settembre, alle 19:00, il giornalista d’inchiesta Salvo Palazzolo presenterà il suo libro “L’amore in questa città” in conversazione con Carmelo Arezzo.
  • Domenica 7 settembre, alle 19:00, al Pata Pata, la stagione si chiude con lo scrittore Nicolò Carnimeo che presenterà “La nave di Fuoco”, dialogando con Nicola Colombo.
© Riproduzione riservata

