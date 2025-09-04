Ora è ufficiale: Simone Brugaletta è un giocatore del Modica Calcio

MODICA, 04 Settembre 2025 – Lo avevamo ipotizzato alcuni giorni fa ora è ufficiale: il Modica Calcio rinforza la propria difesa con un nome di peso: Simone Brugaletta. Il difensore, classe ’94, veste la maglia della sua città natale dopo una lunga carriera tra Serie C e Serie D.

Cresciuto nelle giovanili del Catania, Brugaletta, “figlio d’arte”, ha acquisito una solida esperienza militando in squadre come Teramo, Acireale, Ragusa, Gela e Città di Sant’Agata. Un percorso che lo ha visto protagonista in categorie importanti e che ora lo riporta a casa, per dare il suo contributo al “muro rossoblù”.

L’arrivo di Brugaletta è un chiaro segnale delle ambizioni della società modicana, che punta a rinforzare il proprio organico con giocatori di esperienza e legati al territorio. Il difensore è pronto a scendere in campo per difendere i colori della sua squadra e della sua città.

