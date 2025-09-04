  • 5 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 5 Settembre 2025 -
santa croce camerina | Spettacolo

Santa Croce Camerina. In archivio gli eventi d’estate. Dimartino: “Bilancio più che positivo”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina – Vitalità, entusiasmo e una grande partecipazione: presenze in crescita ed eventi di qualità che hanno reso questa estate indimenticabile. E’ terminato il ricchissimo cartellone degli eventi estivi e il bilancio non può che essere positivo. Un cartellone ricco e variegato, pensato per tutte le età: risultato frutto del lavoro dell’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Peppe Dimartino e l’assessore Roberta Iacono, e con la preziosa collaborazione di tutta la macchina amministrativa.

Le novità di quest’anno hanno riscosso grande successo: dalla rassegna TeatroMare, con spettacoli emozionanti a picco sul mare, al Karaoke “Tanto pè Cantà” del mercoledì che ha portato centinaia di giovani a Punta Secca.

Spazio poi alla cultura con i Cineforum della Consulta Giovanile, che ha incantato i più piccoli e le loro famiglie, la rassegna “Libri d’Amare” e gli eventi dedicati al centenario del Maestro Andrea Camilleri.

“E ancora, gli appuntamenti ormai tradizionali che sono il cuore pulsante delle nostre estati: Eccellenze Santacrocesi, Calici Sotto le Stelle, il Carnevale Estivo e la magica Notte Italiana dell’Avis – ha sottolineato il primo cittadino -. Abbiamo chiuso in grande stile con il Beer Fest e lo spettacolare Street Show Festival. La vitalità ha abbracciato tutto il nostro territorio: dalle serate danzanti e i cineforum a Casuzze, fino agli eventi di Punta Braccetto, ogni angolo del litorale ha respirato festa e condivisione. Tengo a sottolineare che questo calendario ha inciso minimamente nel bilancio comunale grazie alla capacità di fare rete con la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale, il Gal Terra Barocca e tanti sponsor privati che hanno creduto nel progetto “Eventi d’Estate”. Un plauso va a tutta la Giunta Comunale, che ha lavorato incessantemente con grande sinergia, ai dipendenti comunali, alla Protezione civile, agli artisti, alle associazioni, alla Pro Loco, alla Consulta Giovanile e a tutti coloro i quali hanno contribuito al successo di questa stagione”.

E’ stata una stagione estiva caratterizzata anche da importanti novità: le docce a pagamento per ridurre gli sprechi idrici e l’iniziativa “Vai col Bus”, che ha garantito collegamenti gratuiti e sicuri lungo tutta la costa e verso il Koala Maxi.

“Ma il successo più grande è stato vedere i nostri commercianti e operatori turistici lavorare con entusiasmo, le famiglie divertirsi e la comunità ritrovarsi unita. Abbiamo scritto insieme pagine bellissime e non ci fermiamo qui: siamo già al lavoro per una stagione autunnale ricca di novità”, conclude il sindaco Dimartino.

575880
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube