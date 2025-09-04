Ragusa: annullato il sequestro, restituiti i soldi a un giovane arrestato a Comiso con l’accusa di spaccio

RAGUSA, 04 Settembre 2025 – Il Tribunale del Riesame di Ragusa ha disposto la restituzione di 215 euro a un giovane di 22 anni, originario dell’Abruzzo, che era stato arrestato dai carabinieri di Comiso con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale, accogliendo le tesi della difesa, ha annullato il provvedimento di sequestro.

Il giovane, difeso dall’avvocato Michele Savarese, era stato precedentemente scarcerato. Durante l’udienza, la difesa ha sostenuto che il denaro non fosse collegato all’attività di spaccio, ma che si trattasse del ricavato di lavori occasionali svolti dall’indagato.

Il collegio del Tribunale ha condiviso le argomentazioni del legale, stabilendo che non vi fosse un nesso evidente tra la somma di denaro e la condotta contestata. Di conseguenza, è stato disposto l’annullamento del sequestro e la restituzione dei soldi al ventiduenne.

Salva