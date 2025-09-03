Modica, rissa notturna in Corso Umberto: le immagini fanno il giro del web

MODICA, 03 Settembre 2025 – Una violenta rissa che ha coinvolto due gruppi di adolescenti è scoppiata martedì sera, in pieno Corso Umberto. L’episodio, ripreso da un residente e diventato virale sui social, mostra una scena di inaudita violenza con calci e pugni sferrati tra i giovani.

Il video, che ha suscitato indignazione e preoccupazione, documenta come i due gruppi si affrontino in strada, tra urla e spintoni. Dopo pochi minuti, la zuffa si conclude improvvisamente, con i protagonisti che si disperdono come se nulla fosse accaduto. Un comportamento che lascia sbigottiti i testimoni, sempre più preoccupati per la crescente normalizzazione di episodi di violenza tra giovanissimi.

L’episodio ha scatenato la preoccupazione dei residenti e dei commercianti, che denunciano una situazione di degrado e insicurezza. Non è escluso che le autorità possano avviare un’indagine, utilizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private per identificare i responsabili di questa ennesima rissa.

