Rissa in Corso Umberto a Modica. La posizione dell’Assessore Armenia sulla sicurezza

Modica, 03 Settembre 2025 – L’Assessore al Centro Storico di Modica, Piero Armenia, interviene in merito ai recenti episodi di cronaca che hanno scosso la città, tra cui la rissa avvenuta in Corso Umberto. Armenia sottolinea il costante dialogo con le forze dell’ordine e l’impegno dell’amministrazione nel garantire la serenità del centro storico, nonostante si tratti, a suo dire, di “casi sporadici” non generalizzabili.

L’Assessore annuncia che, in seguito a una sua richiesta, è previsto un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine in città. Questa misura mira a rispondere concretamente ai problemi di sicurezza percepiti dalla comunità.

Armenia, inoltre, critica apertamente il “tentativo palese” di alcuni di “screditare Modica e gettare fango” sulla città, un atteggiamento che definisce “autolesionistico”. Conclude il suo intervento con un appello alla cittadinanza, invitando tutti a denunciare situazioni di pericolo e a segnalare casi limite alle autorità competenti, anziché limitarsi a registrare video per la diffusione sui social media. L’Assessore ribadisce l’importanza della collaborazione tra cittadini e amministrazione per il bene e la sicurezza collettiva.

