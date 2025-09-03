Modica, 03 Settembre 2025 – L’Assessore al Centro Storico di Modica, Piero Armenia, interviene in merito ai recenti episodi di cronaca che hanno scosso la città, tra cui la rissa avvenuta in Corso Umberto. Armenia sottolinea il costante dialogo con le forze dell’ordine e l’impegno dell’amministrazione nel garantire la serenità del centro storico, nonostante si tratti, a suo dire, di “casi sporadici” non generalizzabili.
L’Assessore annuncia che, in seguito a una sua richiesta, è previsto un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine in città. Questa misura mira a rispondere concretamente ai problemi di sicurezza percepiti dalla comunità.
Armenia, inoltre, critica apertamente il “tentativo palese” di alcuni di “screditare Modica e gettare fango” sulla città, un atteggiamento che definisce “autolesionistico”. Conclude il suo intervento con un appello alla cittadinanza, invitando tutti a denunciare situazioni di pericolo e a segnalare casi limite alle autorità competenti, anziché limitarsi a registrare video per la diffusione sui social media. L’Assessore ribadisce l’importanza della collaborazione tra cittadini e amministrazione per il bene e la sicurezza collettiva.
14 commenti su “Rissa in Corso Umberto a Modica. La posizione dell’Assessore Armenia sulla sicurezza”
Forza, chi apre le danze?
Che bei tempi quando si trovava ogni tipo di forza dell’ordine per controllare il democratico grin cass
Mi dispiace non essere d’accordo con l’assessore ma la realtà modicana è agli occhi di tutti. Per quanto la città sia bella ed emozionante non si può dire altrettanto dei suoi cittadini che costantemente trasgrediscono le regole. Modica alta è abbandonata, la sorda è una caos infinito di maleducazione e prepotenza, inciviltà elargita a piene mani da soggetti che si credono poter commettere tutte le azioni che credono e vogliono e questo accade per tutte le infrazioni rimangono impunite. Modica così si spopolerà. La qualità della vita si è abbassato vertiginosamente e non venite a raccontare che la colpa è dell’amministrazione Monisteri. Dal 2013 al 2023 la città è stata affidata alle regole che vigono in un paese, e sapete a cosa mi riferisco.
Ancora si parla di caso sporadico quando invece si tratta dell ennesimo episodio di degrado che si verifica in centro storico…. forse gli assessori dovrebbe passeggiare più spesso la sera a Modica Bassa e vedere cosa succede..che non si può mangiare una pizza in tranquillità senza il fracasso delle moto truccate e tutto il resto…tutti i fatti che i cittadini da anni chiedono soluzioni… Un fatto sporadico mah!!!
Sporadico? Ormai da qualche tempo nodica bassa in alcuni punti è uguale alle zone delle stazioni di grandi città, dopo una certa ora meglio non passare. Chiedete all’assessore se manderebbe i propri figli a passeggio verso lo stretto o viale medaglie d’oro.
Armando la colpa è di cittadini, quelli modicani, (senza offesa per nessuno) che creano tutto questo, non rispetto delle regole, fracasso, sporco dappertutto anche sui marciapiedi e non dico il perché, caos infinito di maleducazione e prepotenza, ma anche l’amministrazione attuale con la Monisteri e quella precedente sono state create da questa gente, non sentitevi immuni da colpe.
Il Sindaco o la Sindaca è il risultato delle scelte della cittadinanza, ma nun vi cala! La colpa è sempre degli altri.
P.S. come è finito con il dissesto? lasciate che tutto taccia, “cu ha avutu ha avutu, cu ha datu ha datu, scurdamini u passatu!” Povera Modica distrutta ed abbandonata dai suoi cittadini, quando sarà la prossima festa con fuochi d’artificio, luminarie e balli. A chistu tiatru!
Non se ne può più! cosa è diventata questa città? c’è malessere sociale dappertutto in ogni angolo del territorio comunale, strade sfasciate, vegetazione spontanea ovunque, le manutenzioni carenti, le azioni politiche per il rilancio del centro storico assenti e le fazioni si ricattano come i bambini e di mezzo ci vanno i cittadini. I tanto auspicati temporary shop che fine hanno fatto? i tagli alle tasse per i commercianti per agevolare le aperture dove sono finiti? le sanzioni a tutti gli indisciplinati perché nn vengono fatte? dato che la polizia locale è a corto di organico quantomeno per le infrazioni stradali fate girare le auto street control che sparano multe a raffica! anche la mancanza di segnaletica stradale è indice di malessere perché crea disordine, improvvisazione delle manovre e da lì si sviluppa anche un senso di prepotenza che si ripercuote nelle azioni di ognuno credendo di poter agire e reagire come meglio si crede. mai Modica aveva vissuto un periodo così buio dal punto di vista sociale e culturale.
Occorrerebbe fare un posto di blocco diurno e notturno per bloccare i motorini truccati e rumorosi, poi posizionare alcuni agenti nei punti strategici per fermare e multare tutti gli automobilisti che usano il telefono alla guida e che invadono la corsia opposta rischiando di provocare incidenti, vero non ci sono vigili a sufficenza, allora fate un bando serio e poniamo rimedio.
@RAZIO le sanzioni fanno perdere consenso elettorale! Meglio il disordine così si può cavalcare l’onda della propaganda politica perpetua..
La recrudescenza criminale non è scissa dalle questioni relative al vissuto pandemico, o meglio dire la fantomatica pandemia. Aver imposto immotivatamente restrizioni di ogni genere in palese violazione della libertà personale, soprattutto all’esito di quanto stia emergendo anche a livello internazionale circa le vere ragioni su cui si è fondata la presunta ragionevolezza delle decisioni assunte, ha ingenerato un modello di civiltà conseguente che in pochi colgono.
Come sempre
Uminicchi brutti e cattivi
Si sono svuotate le viscere su Modica
O mi sfucai , c’è rissi quattru
Uminicchi che vedono nei film sia in televisione e sia nella loro mente malata scene apocalittiche e le trasferiscono a Modica .
Uminicchi in malafede tra l’altro, bugiardi ,
Modica è una città pulita!! Vedere le città limitrofe specialmente in provincia di Siracusa.
Modica è una città tranquilla !! Prima di arrivare i Mao mao un episodio di violenza a Modica si verificava ogni 20 anni , oggi questi signori di colore bevono birra si ubriacono e scoppiano risse tra di loro ,
Anche se la polizia li arresta mentre fanno a pugni e coltellate ,che succede ? Niente ! Domani sera sono di nuovo al corso ad ubriacarsi. ( gente che la vostra amata sinistra vuole accogliere ad iosa e senza filtrare i delinquenti) le leggi invocate della sinistra sempre più permisive e buoniste ci hanno portato a questo , le Inchieste sulle forze dell’ordine (fatto dovuto ) fanno si che si voltono dall’altra parte per non mettersi nei guai , (bene fanno , maledetti buonpensanti, che poi sono gli stessi che rimangono scioccati dalle risse in centro )
Modica è una città corretta , la viabilità è nella norma , traffico regolare , non caotico ,
Vedere città limitrofe a cominciare da Ragusa Siracusa ecc ecc
Poi se vivete a Modica , base corso e zone limitrofe , e normale che vi meravigliate per il non nulla .
Primo cercate di essere onesti
Secondo uscite da Modica ogni tanto .
Premesso che questa Amministrazione dovrebbe dimettersi in toto, lei Signor Assessore dovrebbe dimettersi perché nega l’evidenza o se preferisce perché ignora la realtà, scelga lei. Tuttoi dovreste andare a casa perché responsabili, insieme e sopratutto con le due vecchie amministrazioni abbatiane del disastro finanziario del Comune di Modica che implica anche il problema della criminalità.
Dovete DIMETTERVI, tutti, e dare ai modicani la possibilità di eleggere persone capaci, etiche bella politica ed ONESTE! I consiglieri di opposizione dovrebbero dimettersi e tutti quelli successivi : non potete amoreggiare con questi soggetti.
E niente, Amo Modica non ce la fa, rassegniamoci.
Ha problemi seri nel percepire la realtà delle cose.
L’unica soluzione sarebbe curarlo non da uno ma da diversi specialisti bravi, ne avrebbe estrema esigenza
Amo Modica la tua ignoranza rasenta la stupidità!!! Eppure nell’articolo é ben specificato che sono ragazzini della città🤣🤣🤣