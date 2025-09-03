Incidente a Chiaramonte Gulfi, auto investe una donna e fugge

Chiaramonte Gulfi, 03 Settembre 2025 – Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio in Corso Europa, una delle arterie principali della città. Una donna che stava camminando a bordo strada è stata travolta da un’auto che non si è fermata a prestarle soccorso, dandosi alla fuga.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto mentre la donna stava percorrendo la via. Il veicolo, un’utilitaria di colore bianco secondo le testimonianze dei presenti, l’ha investita in maniera violenta.

Immediato l’intervento dei passanti che hanno prestato i primi soccorsi, allertando il 118. L’ambulanza è giunta sul posto in pochi minuti e ha trasportato la vittima, le cui condizioni sono gravi ma non in pericolo di vita, all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la polizia locale di Chiaramonte Gulfi. Per permettere i rilievi, Corso Europa è stato temporaneamente chiuso al traffico. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per identificare il conducente pirata. Le indagini si concentrano sulla raccolta delle testimonianze oculari e sulla verifica di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona, che potrebbero aver ripreso l’accaduto e fornire elementi utili all’identificazione del veicolo.

