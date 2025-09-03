Ragusa. Domenica, per Alchimia delle parole, in scena “Il grottesco nella letteratura”

Ragusa – Penultimo appuntamento con “Alchimia delle parole”. Domenica 7 settembre alle ore 18,00 a Palazzo La Rocca, a Ragusa Ibla, va in scena “Il grottesco nella letteratura”. Un viaggio che attraversa l’Europa, dagli Urali ai Pirenei, per esplorare come gli autori abbiano utilizzato la deformazione della realtà per rivelare verità profonde sull’animo umano e sulla società. Relatore della serata sarà Filippo Leggio, che guiderà il pubblico attraverso i testi e gli autori scelti. Ad accompagnarlo sarà la voce di Massimo Leggio, in un incontro certamente speciale, dove padre e figlio condivideranno il palco nel segno della bellezza e della letteratura. “Alchimia delle parole” vedrà poi il suo ultimo appuntamento domenica 21 settembre con “Una finestra sul mondo”. Ogni evento è ad ingresso libero, previa prenotazione.

