  • 4 Settembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 4 Settembre 2025 -
Cultura | Ragusa

Ragusa. Domenica, per Alchimia delle parole, in scena “Il grottesco nella letteratura”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Penultimo appuntamento con “Alchimia delle parole”. Domenica 7 settembre alle ore 18,00 a Palazzo La Rocca, a Ragusa Ibla, va in scena “Il grottesco nella letteratura”. Un viaggio che attraversa l’Europa, dagli Urali ai Pirenei, per esplorare come gli autori abbiano utilizzato la deformazione della realtà per rivelare verità profonde sull’animo umano e sulla società. Relatore della serata sarà Filippo Leggio, che guiderà il pubblico attraverso i testi e gli autori scelti. Ad accompagnarlo sarà la voce di Massimo Leggio, in un incontro certamente speciale, dove padre e figlio condivideranno il palco nel segno della bellezza e della letteratura. “Alchimia delle parole” vedrà poi il suo ultimo appuntamento domenica 21 settembre con “Una finestra sul mondo”. Ogni evento è ad ingresso libero, previa prenotazione.

575790
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube