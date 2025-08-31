La IV B Magistrale ” Verga” di Modica festeggia il 53mo anniversario dal diploma

Modica, 31 agosto 2025 – La IV B Magistrale “Giovanni Verga” celebra un importante traguardo: il 53° anniversario dal conseguimento del diploma. Questo evento rappresenta non solo un momento di festeggiamento e di nostalgia, ma anche un’opportunità per ricordare i bei momenti trascorsi insieme.

Un passato ricco di esperienze, risate e “goliardia allo stato puro” è stato il filo conduttore di questo incontro. I compagni di classe si sono riuniti per condividere ricordi affettuosi, aneddoti divertenti e la gioia di rivedersi dopo tanto tempo.

Tuttavia, in mezzo ai festeggiamenti, non possiamo dimenticare chi non è più con noi. Il pensiero va a Marisa, Carmela, Claudio e Francesco, che hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti. La loro memoria è onorata con affetto e rispetto.

“Ad maiora semper!” è il motto che gli ex studenti portano nel cuore, mentre guardano al futuro con speranza e determinazione. Che questo anniversario sia un momento di gioia, riflessione e rinnovato legame tra tutti coloro che hanno condiviso quel prezioso percorso educativo.

