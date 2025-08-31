  • 1 Settembre 2025 -
Ragusa | Sport

Calcio, il Ragusa cade in casa col Castrumfavara

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa 0

Castrumfavara 1

Ragusa, 31 Agosto 2025 –Il Ragusa Calcio ha iniziato la stagione con una sconfitta casalinga, perdendo contro il Castrumfavara nel secondo turno di Coppa Italia. Il match si è concluso con il punteggio di 1-0, grazie a un gol segnato al 40′ del primo tempo dall’ex Varela.

Nonostante la sconfitta, la squadra allenata da Gaetano Lucenti, composta in gran parte da giovani, ha mostrato buone cose in campo. Si è mossa con intelligenza e, con un po’ più di determinazione in attacco, avrebbe potuto raggiungere il pareggio. La partita, quindi, può essere considerata un test positivo in vista dell’inizio del campionato.

Se l’aspetto sportivo ha offerto qualche segnale incoraggiante, la gestione societaria sembra essere un vero disastro. L’inizio della stagione è stato segnato da un’evidente approssimazione: molti tifosi non sono riusciti a entrare allo stadio per le lunghe file ai botteghini, causate apparentemente da nuove disposizioni di cui nessuno era stato informato.

Ma il problema più grande riguarda il futuro della società. A stagione già iniziata, non si sa ancora chi sarà il prossimo presidente e chi gestirà il club. L’Asd Ragusa Calcio ha fatto sapere che questi nodi verranno sciolti solo a fine settembre, lasciando il tutto in una situazione di incertezza. Questa mancanza di chiarezza rende difficile attrarre nuovi investitori che, giustamente, non sanno con chi trattare.

Ancora una volta, i tifosi del Ragusa si trovano ad affrontare un nuovo “anno zero”, desiderosi di sostenere la squadra, ma costretti a fare i conti con un futuro nebuloso.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

CHI SIAMO

Vice Direttore: Giannino Ruzza

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Testata Giornalistica "Rtm Giornale", autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

