Il Ragusa Calcio si rinforza con tre nuovi talenti: Rafele, Esposito e Rizzo

Ragusa, 31 Agosto 2025 – Il Ragusa Calcio si prepara ad affrontare la prossima stagione di Serie D con tre innesti di grande prospettiva, annunciando gli arrivi di Gabriel Giacinto Rafele, Matteo Esposito e Paolo Rizzo. I tre giovani, provenienti da importanti vivai calcistici e con esperienze maturate tra Serie B, C e D, arricchiscono la rosa delle Aquile azzurre, portando freschezza, talento e determinazione.

Classe 2005, Gabriel Giacinto Rafele approda al Ragusa per rafforzare il reparto offensivo. Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, ha avuto l’opportunità di debuttare in Serie B nella stagione 2024/25, dimostrando le sue qualità e guadagnandosi la fiducia della dirigenza ragusana. Il suo talento e la sua giovinezza sono un’aggiunta preziosa per la squadra, che potrà contare su una seconda punta dinamica e ricca di potenziale.

A difendere i pali del Ragusa ci sarà Matteo Esposito, portiere classe 2002. Con una solida esperienza alle spalle, nonostante la giovane età, Esposito ha mosso i primi passi nella Juve Stabia, esordendo in Serie C e venendo aggregato anche alla squadra di Serie B. La sua carriera lo ha visto protagonista in Serie D con il Savoia (32 presenze), per poi passare alla Primavera della Sampdoria e tornare alla Juve Stabia. Più di recente, ha giocato in Serie C con il Giugliano, collezionando 5 presenze. Le sue doti e la sua esperienza tra i pali saranno fondamentali per la sicurezza della retroguardia.

Dalla Primavera del Catanzaro arriva anche Paolo Rizzo, terzino destro nato nel 2004. Formato nel vivaio del club calabrese, Rizzo ha giocato sia con l’Under 17 che con l’Under 19, per poi maturare un’esperienza importante in Serie D con il Siracusa nella stagione successiva. Rientrato al Catanzaro, ha scelto il progetto Ragusa per continuare a crescere e mettersi a disposizione della squadra. La sua grinta e le sue capacità sulla fascia destra daranno un contributo essenziale al gioco della squadra.

Con questi tre arrivi, il Ragusa Calcio dimostra la volontà di investire su giovani talenti, puntando a costruire un gruppo solido e competitivo per la prossima stagione. Forza Ragusa!

