“Arrivederci Estate” con musica e solidarietà a Sampieri

Il Club International Inner Wheel di Scicli, presieduto da Mela Monaco, organizza l’evento “Arrivederci Estate”, una serata conviviale per salutare la bella stagione. La festa si terrà venerdì 12 settembre 2025, a partire dalle 20, presso il locale “Pata Pata”, a Sampieri.

La serata sarà allietata dalla musica de Y Guisar di Modica, il duo formato da Guido Cicero e Saro Cannizzaro. L’evento si inserisce nel tema internazionale 2025-2026 del club, “Step Up & Lead by Example”, e mira a rafforzare i legami di amicizia e solidarietà nella comunità. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare il numero 338 7347984.

