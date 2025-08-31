  • 31 Agosto 2025 -
Acate | Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Convalidato l’arresto per droga del 23enne di Vittoria ma torna in libertà con obbligo di firma

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 31 Agosto 2025 -Nuovi sviluppi nell’operazione antidroga che ha visto i Carabinieri di Acate, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, arrestare un giovane di 23 anni  di Vittoria per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sebbene l’arresto sia stato convalidato, il Giudice ha disposto per il giovane l’obbligo di firma.

L”indagine ha preso il via in un’azienda agricola ad Acate, dove i militari hanno perquisito una serra di proprietà del 23enne. L’operazione ha portato al sequestro di circa 664 grammi di marijuana già essiccata, nascosta in un deposito attrezzi, oltre a 11 piante e 7 semi della stessa sostanza. La successiva perquisizione nell’abitazione del giovane ha permesso di trovare ulteriori 22 grammi di marijuana. Data la quantità complessiva, i Carabinieri hanno escluso che la droga fosse destinata a un uso personale, ritenendola destinata alla vendita.

Dopo l’arresto, il 23enne era stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Nella giornata di ieri, il difensore del giovane, l’avvocato Matteo Anzalone, ha richiesto la remissione in libertà. Accogliendo tale istanza, il Giudice ha convalidato l’arresto ma ha sostituito la misura cautelare con l’obbligo di firma.

Il provvedimento permette al giovane di tornare in libertà, sebbene con il vincolo di presentarsi regolarmente per la firma presso le autorità competenti, in attesa del prosieguo del procedimento penale. Si conferma la presunzione di innocenza fino a una eventuale sentenza definitiva.

575512
© Riproduzione riservata

