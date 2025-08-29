  • 29 Agosto 2025 -
Cronaca | Marina di Modica | News in primo piano

Marina di Modica: bagnino salva la vita a un bambino

Tempo di lettura: 2 minuti

MARINA DI MODICA, 29 Agosto 2025 – Mattinata di grande paura e, fortunatamente, di gioia oggi a Marina di Modica, dove un bagnino ha salvato la vita a un bambino che rischiava di annegare. L’episodio è avvenuto davanti al moletto, in una zona caratterizzata da onde e forti correnti.

Il bambino, in difficoltà, è stato notato dal bagnino, che si è tuffato immediatamente per prestargli soccorso. Dopo diversi tentativi e lottando contro la forza del mare, l’eroico soccorritore è riuscito a raggiungerlo a nuoto e a portarlo in salvo sugli scogli vicini al moletto.

“Il coraggio e la prontezza del bagnino sono stati fondamentali per evitare una tragedia – spiega Giovanni Guarino, che ha assistito al salvataggio – .  Un grande plauso va a professionisti come lui, che con la loro tenacia e dedizione rendono le nostre spiagge più sicure e proteggono la vita delle persone in difficoltà”.

© Riproduzione riservata

