Arte | Modica

Quando l’arte incontra il vino: l’artista Degni espone a Modica

Modica, 29 Agosto 2025 – Un’esposizione di venti opere di grande formato su carta d’Amalfi dipinte con i migliori vini d’Italia. Durante il vernissage sarà presentato il libro dall’omonimo titolo che raccoglie 170 opere con questa insolita tecnica pittorica.

Miky Degni, che da anni tiene un piede a Milano e uno a Modica, racconta, attraverso questa mostra, come il linguaggio dell’arte può essere funzionale alla promozione di un territorio e delle sue eccellenze vitivinicole.

In mostra si potranno vedere opere che vanno dai ritratti a lavori di stampo sociale, toccando i temi del cambiamento climatico fino alla denuncia dei conflitti di guerra in corso, con un pizzico di provocazione poiché, come afferma l’artista, “anche l’arte ha il dovere di denunciare le ingiustizie del mondo“.

Durante il vernissage sarà offerta una degustazione guidata a cura di Giorgio Solarino, maestro assaggiatore Onav e competente wine expert.

L’autore è un professionista della comunicazione visiva, attivo sul mercato dal 1990 ha all’attivo collaborazioni per importanti aziende nazionali ed internazionali. Nel 2022 si è distinto per il suo lavoro ed è stato premiato dal Club del Marketing e della Comunicazione per la sezione Unconventional Communication.

Come artista ha partecipato alla Biennale Venezia a cura di Vittorio Sgarbi, alla Triennale Roma con Achille Bonito Oliva e le sue opere sono pubblicate su diversi cataloghi Mondadori. Una sua installazione permanente è presente all’Alexander Museum di Pesaro.

