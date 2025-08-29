  • 29 Agosto 2025 -
Cultura | Scicli

Scicli. La Sicilia di Giuseppe Leone in un’opera di Concetto Prestifilippo

L’isola umana ed enigmatica del grande fotografo ad “Autori & Libri” sabato 30 agosto
Sampieri(Scicli), 29 Agosto 2025 – “C’è un tempo per ogni cosa: quello della testimonianza e quello della memoria”.
Così “Giuseppe Leone, ovvero un sogno fatto in Sicilia” di Concetto Prestifilippo (Mimesis edizioni) calza perfettamente il canone di un valore autentico legato indissolubilmente alla nostra terra, quella iblea.
Un volume di sessanta fotografie (contiene un’intervista a Ferdinando Scianna) che fermano il tempo su luoghi, volti, panorami, scenari unici all’occhio di chi osserva, e in ognuna di queste immagini c’è una Sicilia bella, solare, enigmatica a volte cruda ma fortemente espressiva nella sua visione raccolta tra luci ed ombre.
L’opera del giornalista ennese sarà illustrata sabato 30 agosto alle ore 19.00 nell’area d’ingresso del Pata Pata di Sampieri nell’ambito della settima edizione della rassegna
“Autori & Libri, conversando in Sicilia”. L’autore dialogherà con il giornalista de “La Repubblica” Andrea G. Cerra.

