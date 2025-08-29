  • 29 Agosto 2025 -
  • 29 Agosto 2025 -
Attualità | Modica | Slider

Ritorno a casa: gli ex ragazzi di Santa Margherita si ritrovano a Marina di Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 29 Agosto 2025 – È stato un ritorno al passato all’insegna dell’amicizia e dei ricordi quello che si è tenuto il 28 agosto, quando gli “ex ragazzi” della Chiesa di Santa Margherita, nel quartiere modicano della “Vignazza”, si sono riuniti per la tradizionale rimpatriata annuale.

L’incontro, organizzato in un ristorante a Marina di Modica, ha visto una numerosa partecipazione, a testimonianza del forte legame che unisce gli amici di vecchia data, nonostante il tempo e la distanza. L’occasione ha permesso a tutti di ritrovarsi e condividere esperienze di vita e professionali, tra aneddoti e riflessioni.

A turbare, seppur in minima parte, l’atmosfera di festa, due assenze importanti: quella del Prof. Rinaldo Stracquadanio, impossibilitato a partecipare a causa di un malore improvviso, e quella di Padre Cintolo, il sacerdote che li ha seguiti spiritualmente per anni e che ora, per motivi di salute, risiede in una struttura per anziani a Ragusa.

Nonostante le mancate presenze, l’incontro è stato un momento prezioso per rafforzare un’amicizia che resiste al tempo e per ricordare con affetto chi non c’è più, tornando “alla Casa del Padre”.

© Riproduzione riservata

