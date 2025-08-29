  • 29 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Agosto 2025 -
Ragusa | Sindacale

Rete accoglienza minori stranieri non accompagnati. Confcooperative Ragusa denuncia crisi senza precedenti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – La rete di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati (Msna) in Sicilia sta affrontando una crisi senza precedenti e la provincia di Ragusa non fa eccezione. Una qual certa superficialità a livello istituzionale sta, purtroppo, mettendo in ginocchio un sistema già fragile. Le cooperative sociali, che da anni operano in prima linea per garantire un’accoglienza dignitosa, non possono più sostenere da sole questo peso schiacciante. Luca Campisi, presidente territoriale di Confcooperative Ragusa, lancia un appello accorato: “Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Dopo anni di impegno, investimenti e sacrifici per garantire un’accoglienza adeguata a questi ragazzi, ci ritroviamo con un sistema al collasso. Le cooperative sociali della provincia di Ragusa stanno facendo l’impossibile, ma senza il sostegno delle istituzioni sarà impossibile continuare”.

La capacità di risposta delle cooperative è stata indebolita, rendendo insostenibile la gestione quotidiana dei centri di accoglienza. A questo si aggiunge la scarsa attenzione da parte di molte amministrazioni locali. “La politica non può continuare a ignorare un problema di tale gravità – dichiara Emanuele Lo Presti, responsabile d’area di Confcooperative Ragusa – Il crollo del sistema di accoglienza avrà ripercussioni su tutta la comunità, non solo sulle cooperative”.

Confcooperative Ragusa si unisce all’appello di Confcooperative Sicilia per un incontro urgente con Anci Sicilia. L’obiettivo è portare la complessa situazione della provincia e dell’intera regione direttamente al tavolo del Governo, chiedendo una revisione immediata delle politiche di finanziamento e una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli enti locali. “Non possiamo più aspettare – conclude Campisi – La nostra centrale cooperativa è pronta a portare la questione a livello nazionale. Chiediamo risposte concrete e immediate per salvare il sistema di accoglienza e, soprattutto, per garantire un futuro ai minori che ci vengono affidati”. Confcooperative Ragusa ribadisce la necessità di un’azione urgente e coordinata per evitare il collasso di un sistema che rappresenta un pilastro fondamentale per l’integrazione e la coesione sociale del territorio.

575350
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube