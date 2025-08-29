Diamond League: trionfo per la vittoriese Larissa Iapichino in vista dei Mondiali

VITTORIA (RG) – L’atletica italiana brilla alle finali di Diamond League, con due vittorie che portano la firma di talenti legati alla Sicilia. Larissa Iapichino, di origini vittoriesi, e Andy Diaz hanno conquistato il gradino più alto del podio, lanciando un segnale forte in vista dei prossimi Mondiali di Tokyo.

Nel salto in lungo, Larissa Iapichino ha dato prova di una forma eccezionale, trionfando con un salto da 6.93 metri. Un risultato straordinario che le ha permesso di superare di un solo centimetro la campionessa olimpica in carica, Mihambo, e di aggiudicarsi il secondo “diamante” della sua giovane ma già brillante carriera.

Non da meno, il triplista Andy Diaz ha dominato la sua specialità. L’atleta, bronzo olimpico a Parigi, ha conquistato la vittoria con un’impressionante misura di 17.59 metri, realizzando uno straordinario tris di successi in questa stagione.

Le due vittorie non sono solo un motivo di orgoglio per l’atletica italiana e siciliana, ma rappresentano anche un’ottima premessa in vista dell’imminente appuntamento iridato a Tokyo.

