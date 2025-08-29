  • 29 Agosto 2025 -
Cultura | Modica

Un quadro di Guido Cicero sulla copertina di un libro della poetessa greca Sofia Skleida

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 29 Agosto 2025 – Un legame artistico tra pittura e poesia si consolida ancora una volta tra la Grecia e la Sicilia. Il pittore modicano Guido Cicero è stato scelto per la terza volta dalla poetessa greca Sofia Skleida per illustrare la copertina del suo nuovo libro, “Pensieri critici”. L’opera selezionata è “Fascination”, un acrilico su tela del 2016, già apprezzato dal critico d’arte Vittorio Sgarbi.

La collaborazione tra i due artisti è nata nell’agosto del 2023, durante un evento letterario a Zante, dove Scarso ha incontrato la poetessa. Da allora, tra i due è nata una profonda amicizia e una sintonia che ha portato le loro opere a “viaggiare parallelamente”, arricchendosi a vicenda.

Questa è la terza volta che un’opera di Cicero compare sulla copertina di un libro di Sofia Skleida. La prima fu per la raccolta trilingue “Probing the Firmament”, seguita da “Specchio d’anima”. Per l’artista modicano, questa nuova collaborazione rappresenta un importante riconoscimento internazionale, che testimonia il crescente apprezzamento per il suo lavoro in un contesto letterario di respiro internazionale. Scarso accoglie questa scelta non solo come un onore, ma come la sintesi perfetta tra due mondi espressivi che si completano e valorizzano a vicenda.

© Riproduzione riservata

