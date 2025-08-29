Scicli, stalking e maltrattamenti: 29enne in carcere

SCICLI, 29 Agosto 2025 – I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno eseguito un ordine di carcerazione, arrestando un 29enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà scontare una pena di due anni e un mese di reclusione per stalking e maltrattamenti in famiglia.

Le indagini e il successivo processo hanno dimostrato che il 29enne aveva adottato comportamenti violenti e prevaricatori nei confronti della sua compagna. Le sue azioni, verificatesi nell’estate del 2023, avevano costretto la vittima a vivere in un costante stato di ansia e paura, modificando le proprie abitudini quotidiane per evitare il suo aggressore.

Tra le condotte contestate, ci sono state minacce verbali e fisiche, oltre a una presenza assillante e non gradita nei luoghi frequentati dalla donna.

Dopo le formalità di rito, il 29enne è stato trasferito al carcere di Ragusa, dove sconterà la sua pena.

