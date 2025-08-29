Carabinieri arrestano vittoriese per detenzione di marijuana in una serra di sua proprietà

Acate, 29 Agosto 2025 – I Carabinieri di Acate, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno messo a segno un importante colpo nel contrasto al traffico di droga, arrestando un 23enne di Vittoria. L’operazione, scattata a seguito di un servizio mirato, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di marijuana.

L’attività investigativa si è concentrata su un’azienda agricola ad Acate, intestata al giovane. Durante un controllo, i militari hanno perquisito una serra trovando, in un’area adibita a deposito attrezzi, circa 664 grammi di marijuana già essiccata, insieme a 11 piante e 7 semi della stessa sostanza.

Le successive indagini si sono estese all’abitazione del 23enne, dove i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 22 grammi di marijuana.

Considerando la quantità complessiva di droga sequestrata, i militari hanno escluso che potesse trattarsi di un uso esclusivamente personale, ritenendo che fosse destinata alla vendita. Di conseguenza, il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Dopo le formalità di rito, il 23enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento. Resta salva la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.

Salva