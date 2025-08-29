  • 29 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Agosto 2025 -
Ragusa | Sanità

Guardie mediche: dal 1° settembre organico al completo in tutta la provincia di Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Per la prima volta dopo molti anni, tutte le Guardie mediche del territorio dell’ASP di Ragusa disporranno di organici al completo. La U.O.C. Assistenza sanitaria e specialistica di base, diretta dalla dott.ssa Carmela La Terra, ha conferito 25 nuovi incarichi di continuità assistenziale a far data dal 1° settembre.
Un risultato particolarmente significativo riguarderà il presidio di Vittoria, che potrà contare sull’innesto di tre nuovi dirigenti medici (due con incarico di 24 ore settimanali e uno con 12 ore), per un totale di cinque unità, così da garantire la copertura di tutti i turni.
È l’esito di un percorso avviato nei mesi scorsi: già ad agosto erano stati predisposti interventi mirati per assicurare la continuità assistenziale nelle zone più critiche, come Scoglitti, Pozzallo e Ispica, in attesa del pieno potenziamento raggiunto oggi.
“Dal 1° settembre riusciremo a coprire integralmente il fabbisogno delle Guardie mediche: un traguardo di grande importanza – dichiara il Direttore Generale dell’ASP, Giuseppe Drago -. È il frutto di un lavoro costante e di uno sforzo condiviso che ha visto impegnata l’intera struttura aziendale. Garantire la continuità assistenziale, soprattutto in un momento storico caratterizzato dalla carenza di professionisti in tutta Italia, era una delle nostre priorità, anche per ridurre l’intasamento dei Pronto soccorso”.
“Desidero sottolineare – conclude Drago – che la maggior parte dei nuovi ingressi riguarderà giovani medici, dotati di entusiasmo e spirito di abnegazione: un segnale incoraggiante che rafforzerà la prospettiva di una sanità sempre più vicina ai cittadini e che troverà ulteriore consolidamento con l’attivazione delle Case e degli Ospedali di comunità”.

575332
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube