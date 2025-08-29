Donnalucata saluta l’estate con una magica “Notte in Bianco” sulla Riviera di Ponente

Scicli, 29 Agosto 2025– Domenica 31 agosto 2025 la suggestiva Riviera di Ponente di Donnalucata si trasformerà in un elegante palcoscenico a cielo aperto per celebrare l’ultima notte d’agosto con un evento speciale tutto dedicato al bianco: musica, moda, danza e divertimento si fonderanno in un’unica, indimenticabile serata. A partire dalle ore 20:00, gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera raffinata ed esclusiva, resa ancora più suggestiva dall’eleganza dell’abbigliamento richiesto: Total White per tutti i partecipanti. La serata sarà animata da un ricco programma di intrattenimento: DJ set e animazione a cura di Luca Eventi di Luca Modica, per ballare e divertirsi sotto le stelle. Sfilata di moda “Total White” firmata da Eventi Live e Katia Trovato, con proposte glamour e raffinate. Performance di danza a cura dell’Atelier della Danza di Scicli, guidato dalla maestra Sonia Occhipinti, per un tocco artistico ed emozionante. Non mancheranno i momenti conviviali: sarà possibile cenare a bordo piscina o sorseggiare un cocktail in un’atmosfera elegante e festosa. I tavoli possono essere prenotati anticipatamente. Il clou della serata sarà il bagno di mezzanotte in piscina, un rito collettivo che unirà tutti i presenti in un brindisi all’estate, per salutare agosto nel segno della spensieratezza e della condivisione. L’ingresso è libero, ma l’abbigliamento total white è richiesto a tutti gli ospiti. Per informazioni e prenotazioni tavoli: 349 5558295 (Katia Trovato)

