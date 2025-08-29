  • 29 Agosto 2025 -
Scicli

Donnalucata saluta l’estate con una magica “Notte in Bianco” sulla Riviera di Ponente

Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 29 Agosto 2025– Domenica 31 agosto 2025 la suggestiva Riviera di Ponente di Donnalucata si trasformerà in un elegante palcoscenico a cielo aperto per celebrare l’ultima notte d’agosto con un evento speciale tutto dedicato al bianco: musica, moda, danza e divertimento si fonderanno in un’unica, indimenticabile serata. A partire dalle ore 20:00, gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera raffinata ed esclusiva, resa ancora più suggestiva dall’eleganza dell’abbigliamento richiesto: Total White per tutti i partecipanti. La serata sarà animata da un ricco programma di intrattenimento: DJ set e animazione a cura di Luca Eventi di Luca Modica, per ballare e divertirsi sotto le stelle. Sfilata di moda “Total White” firmata da Eventi Live e Katia Trovato, con proposte glamour e raffinate. Performance di danza a cura dell’Atelier della Danza di Scicli, guidato dalla maestra Sonia Occhipinti, per un tocco artistico ed emozionante. Non mancheranno i momenti conviviali: sarà possibile cenare a bordo piscina o sorseggiare un cocktail in un’atmosfera elegante e festosa. I tavoli possono essere prenotati anticipatamente. Il clou della serata sarà il bagno di mezzanotte in piscina, un rito collettivo che unirà tutti i presenti in un brindisi all’estate, per salutare agosto nel segno della spensieratezza e della condivisione. L’ingresso è libero, ma l’abbigliamento total white è richiesto a tutti gli ospiti. Per informazioni e prenotazioni tavoli: 349 5558295 (Katia Trovato)

© Riproduzione riservata

