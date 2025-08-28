Al via la stagione del Modica Calcio: l’esordio in Coppa Italia contro il Palazzolo

MODICA, 28 agosto 2025 – L’attesa è finita per i tifosi del Modica Calcio. La squadra rossoblù darà il via alla sua stagione ufficiale domenica 31 agosto alle 17 allo Stadio “Vincenzo Barone”, affrontando il Palazzolo nel primo turno di Coppa Italia Eccellenza.

La società ha voluto premiare la straordinaria partecipazione dei sostenitori, che hanno risposto in massa alla campagna abbonamenti da record, fissando un prezzo simbolico per l’ingresso. Il biglietto unico costerà 5 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per gli Under 14.

Un’occasione imperdibile per i sostenitori modicani per stringersi attorno alla squadra e iniziare una nuova stagione di emozioni.

I biglietti sono disponibili in prevendita.

La società invita tutti i tifosi a riempire lo stadio per sostenere la squadra in questo importante esordio stagionale.

