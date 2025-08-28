  • 28 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 28 Agosto 2025 -
Cronaca | giarratana | News in primo piano

Incidente mortale sulla Ragusa-Giarratana. La vittima è Enrico Elia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

GIARRATANA, 28 agosto 2025 – Si chiama Enrico Elia, 58 anni,  la vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 194, in prossimità della diga di Santa Rosalia. Come già anticipato, il 58enne, residente a Giarratana, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire.
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava a bordo del suo furgone Citroen Jumpy, di colore bianco, quando avrebbe perso il controllo del mezzo. L’ipotesi di un malore improvviso non è stata esclusa dagli inquirenti. Elia è stato trovato esanime all’esterno del veicolo.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Ragusa, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.
La notizia del decesso di Elia Rico ha destato grande dolore e sgomento nella comunità di Giarratana, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato. Si apprende, inoltre, che l’uomo aveva lavorato proprio ai lavori di sistemazione dei ponti che attraversano la diga, luoghi che hanno segnato tragicamente il suo ultimo viaggio.

575323
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube