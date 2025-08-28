Incidente mortale sulla Ragusa-Giarratana. La vittima è Enrico Elia

GIARRATANA, 28 agosto 2025 – Si chiama Enrico Elia, 58 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 194, in prossimità della diga di Santa Rosalia. Come già anticipato, il 58enne, residente a Giarratana, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava a bordo del suo furgone Citroen Jumpy, di colore bianco, quando avrebbe perso il controllo del mezzo. L’ipotesi di un malore improvviso non è stata esclusa dagli inquirenti. Elia è stato trovato esanime all’esterno del veicolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Ragusa, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

La notizia del decesso di Elia Rico ha destato grande dolore e sgomento nella comunità di Giarratana, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato. Si apprende, inoltre, che l’uomo aveva lavorato proprio ai lavori di sistemazione dei ponti che attraversano la diga, luoghi che hanno segnato tragicamente il suo ultimo viaggio.

Salva