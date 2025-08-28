Wizz Air si aggiudica i voli Comiso-Tirana per la stagione invernale 2025/2026

Comiso, 28 agosto 2025 – La compagnia aerea Wizz Air si è aggiudicata la gara indetta dalla Camera di Commercio per operare i voli tra l’aeroporto di Comiso e Tirana per la stagione invernale 2025/2026. L’accordo prevede tre rotazioni settimanali, consolidando un collegamento che quest’estate ha già riscosso un notevole successo, registrando ottime percentuali di riempimento.

Al momento, i voli sono disponibili per la prenotazione solo fino al 3 ottobre, ma si prevede che la compagnia aerea carichi al più presto le nuove date sui propri sistemi per la stagione invernale. L’estensione del servizio permetterà a chi viaggia per motivi di lavoro o turismo di pianificare i propri spostamenti con largo anticipo.

La rotta Comiso-Tirana è un’esclusiva di Wizz Air per il Sud-Est della Sicilia e la sua popolarità è destinata a crescere ulteriormente. Le stime indicano un incremento significativo della catchment area dell’aeroporto di Comiso a partire dal 2026, grazie all’apertura dei primi tratti della nuova autostrada Ragusa-Catania. Questo miglioramento infrastrutturale renderà l’aeroporto più accessibile, attirando un numero maggiore di passeggeri e rendendo la tratta ancora più strategica per la regione.

