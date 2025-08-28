  • 28 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 28 Agosto 2025 -
Attualità | Comiso

Wizz Air si aggiudica i voli Comiso-Tirana per la stagione invernale 2025/2026

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 28 agosto 2025 – La compagnia aerea Wizz Air si è aggiudicata la gara indetta dalla Camera di Commercio per operare i voli tra l’aeroporto di Comiso e Tirana per la stagione invernale 2025/2026. L’accordo prevede tre rotazioni settimanali, consolidando un collegamento che quest’estate ha già riscosso un notevole successo, registrando ottime percentuali di riempimento.
Al momento, i voli sono disponibili per la prenotazione solo fino al 3 ottobre, ma si prevede che la compagnia aerea carichi al più presto le nuove date sui propri sistemi per la stagione invernale. L’estensione del servizio permetterà a chi viaggia per motivi di lavoro o turismo di pianificare i propri spostamenti con largo anticipo.
La rotta Comiso-Tirana è un’esclusiva di Wizz Air per il Sud-Est della Sicilia e la sua popolarità è destinata a crescere ulteriormente. Le stime indicano un incremento significativo della catchment area dell’aeroporto di Comiso a partire dal 2026, grazie all’apertura dei primi tratti della nuova autostrada Ragusa-Catania. Questo miglioramento infrastrutturale renderà l’aeroporto più accessibile, attirando un numero maggiore di passeggeri e rendendo la tratta ancora più strategica per la regione.

575321
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube