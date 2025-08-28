  • 28 Agosto 2025 -
Attualità | chiaramonte gulfi

Un inno per la città: Chiaramonte Gulfi adotta l’Inno a San Vito

Tempo di lettura: 2 minuti

CHIARAMONTE GULFI, 28 agosto 2025 – Un momento di grande significato per la comunità di Chiaramonte Gulfi si è celebrato oggi durante il Consiglio Comunale aperto. È stato ufficialmente consegnato e assunto agli atti del Comune l’Inno a San Vito, patrono della città, composto dal Maestro Giovanni Morreale.

L’inno, nato nel lontano 1990 come canto liturgico, accompagna da 35 anni con profonda devozione le celebrazioni dedicate a San Vito. Su richiesta del Comitato, lo scorso anno il Maestro Morreale ha creato anche una versione per banda musicale, permettendo all’inno di risuonare durante i momenti più solenni delle festività.

Con questo atto ufficiale, l’inno non è più soltanto un canto di fede, ma diventa a tutti gli effetti patrimonio della città di Chiaramonte Gulfi. Un simbolo che unisce tradizione, fede e identità, rafforzando il legame tra la comunità e il suo santo protettore. Un’eredità spirituale e culturale che d’ora in poi apparterrà a tutta la cittadinanza.

