Incidente mortale sulla SS 194 Ragusa-Giarratana. La vittima un 58enne

Ragusa, 28 agosto 2025 – Tragedia oggi pomeriggio sulla strada statale 194, in prossimità del ponte sulla diga che collega Ragusa a Giarratana, dove un uomo di 58 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima, E.E., originaria di Giarratana, era alla guida del suo furgone, un Citroen Jumpy, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo.

L’allarme è scattato alle 15:35. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Ragusa, insieme a un’ambulanza del 118 e ai Carabinieri. Al loro arrivo, l’uomo era già fuori dal veicolo, presumibilmente sbalzato dall’abitacolo a causa del violento impatto. Nonostante i tempestivi soccorsi, ogni tentativo di rianimazione è stato vano e il 58enne è deceduto sul posto.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che a quanto pare non ha coinvolto altri veicoli. Le indagini sono in corso per fare piena luce sull’accaduto.

