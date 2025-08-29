  • 29 Agosto 2025 -
Politica | Scoglitti

Fratelli d’Italia avvia raccolta firme sul caso “acqua inquinata” a Scoglitti

Tempo di lettura: 2 minuti

Scoglitti(Vittoria) – Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Vittoria annuncia di aver avviato la campagna di raccolta firme per una petizione popolare sulla contaminazione della rete idrica di Scoglitti volta a chiedere chiarezza e promossa sulla piattaforma Change.org.

“La petizione denuncia una situazione inaccettabile e di grave pericolo per la salute pubblica: la presenza di contaminanti batterici, in particolare Escherichia coli nell’acqua potabile erogata a Scoglitti. Nonostante gli appelli pubblici dei consiglieri comunali di FdI l’amministrazione si è mossa con estremo ritardo e ha tardivamente emanato una ordinanza di non potabilità dell’acqua. I tanti cittadini che hanno accusato malesseri, i danni per le attività, i costi per la depurazione e l’acquisto di autobotti sono tutti effetti nefasti di una gestione inefficiente del Comune con la lesione del diritto fondamentale di ogni cittadino ad avere accesso ad acqua sicura e pulita”, spiega la nota del circolo di Fratelli d’Italia di Vittoria.

Fratelli d’Italia Vittoria ha deciso di scendere in campo e dare voce ai cittadini, trasformando la loro legittima preoccupazione in un’azione concreta e collettiva. L’obiettivo è unico e chiaro: sollecitare immediati e definitivi interventi per la sicurezza dell’acqua erogata e individuare le responsabilità di questa gestione inefficiente.

“La raccolta firme rappresenta il primo passo per dare voce alle giuste istanze dei cittadini. Ogni firma sarà una voce in più per chiedere alle istituzioni competenti di non voltarsi dall’altra parte e di agire con urgenza mostrando documenti, atti, azioni intraprese e spiegando come mai si è giunti a questo disastro”, conclude la nota.

Fratelli d’Italia Vittoria invita tutta la cittadinanza, le associazioni e le forze sociali a sostenere massicciamente questa battaglia di trasparenza. La tutela della salute e del territorio sono valori non negoziabili

Ecco il link della petizione: https://chng.it/GHDVt2Kv68

575416
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

