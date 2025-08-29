  • 29 Agosto 2025 -
Alimentazione

Educazione alimentare, Longaevitas APS lancia una raccolta firme: a Rosolini la Festa della Longevità

L’associazione promuove la salute con una petizione nazionale e una cena di beneficenza all’insegna di buon cibo e convivialità.
Tempo di lettura: 2 minuti

Rosolini – Longaevitas APS rilancia con forza il tema dell’educazione alimentare. L’associazione, capeggiata dal prof. Calabrese, famoso nutrizionista, da anni attiva nella promozione della salute e nella prevenzione, ha avviato una raccolta firme per chiedere alle istituzioni di inserire percorsi strutturati di educazione nutrizionale nelle scuole e di promuovere politiche pubbliche a sostegno di una dieta equilibrata e sostenibile. La campagna parte in un momento speciale: ieri sera, infatti, si è svolta presso una cantina di  Rosolini,  la Festa della Longevità, ospitata all’interno di una rinomata azienda vitivinicola biologica del territorio. Un evento che ha visto soci, sostenitori e cittadini riuniti attorno a una cena di beneficenza, dove il buon cibo e il vino locale hanno fatto da cornice a un confronto sui temi centrali dell’associazione: salute, benessere e qualità della vita. Con la raccolta firme, Longaevitas APS chiede di:

  • introdurre programmi di educazione alimentare già nelle scuole primarie;
  • promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte a tutte le fasce della popolazione;
  • incentivare il consumo di prodotti freschi, locali e sostenibili;
  • contrastare la diffusione di alimenti ultraprocessati e ricchi di zuccheri.

“Il cibo è salute, cultura e prevenzione – sottolineano i promotori –. Occasioni come la Festa della Longevità dimostrano come convivialità e consapevolezza possano andare di pari passo. Ma serve un impegno concreto delle istituzioni per formare cittadini capaci di scelte alimentari consapevoli”. La serata di Rosolini non è stata soltanto un momento di festa, ma anche un laboratorio di idee: i soci di Longaevitas APS hanno discusso insieme delle future iniziative da promuovere sul territorio, rafforzando la missione dell’associazione di diffondere la cultura della longevità attraverso prevenzione, corretta alimentazione e stili di vita sani. La raccolta firme è già attiva online e sui canali dell’associazione. L’invito è rivolto a scuole, famiglie, professionisti e cittadini che vogliono sostenere una causa che riguarda da vicino la salute e il benessere collettivo

🛑 Vuoi fare la differenza anche tu? Eccoti il link per firmare ✍️ https://rebrand.ly/Firmaperlasalute Grazie mille 😘

 

 

575415
© Riproduzione riservata

