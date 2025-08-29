A Scoglitti l’acqua è tornata potabile

Scoglitti(Vittoria) – Il Sindaco informa la cittadinanza che, a seguito delle più recenti analisi condotte dal SIAN –ASP di Ragusa, è stata revocata l’Ordinanza con la quale si vietava in via cautelativa l’utilizzo dell’acqua per uso potabile nel quadrilatero compreso tra Riviera Lanterna, via Plutone, strada Lucarella per Gela, via Plebiscito e via Genova in Scoglitti.

Gli esiti dei controlli hanno infatti confermato che i parametri microbiologici dell’acqua risultano pienamente conformi alla normativa vigente (D.Lgs. n.18/2023), consentendo così il ripristino dell’utilizzo dell’acqua distribuita dalla rete comunale per il consumo umano.

Da oggi, l’acqua nelle abitazioni della zona interessata è nuovamente potabile e può essere utilizzata senza alcuna restrizione.

