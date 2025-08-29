  • 29 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Agosto 2025 -
Politica | Scoglitti

A Scoglitti l’acqua è tornata potabile

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scoglitti(Vittoria) – Il Sindaco informa la cittadinanza che, a seguito delle più recenti analisi condotte dal SIAN –ASP di Ragusa, è stata revocata l’Ordinanza con la quale si vietava in via cautelativa l’utilizzo dell’acqua per uso potabile nel quadrilatero compreso tra Riviera Lanterna, via Plutone, strada Lucarella per Gela, via Plebiscito e via Genova in Scoglitti.
Gli esiti dei controlli hanno infatti confermato che i parametri microbiologici dell’acqua risultano pienamente conformi alla normativa vigente (D.Lgs. n.18/2023), consentendo così il ripristino dell’utilizzo dell’acqua distribuita dalla rete comunale per il consumo umano.
Da oggi, l’acqua nelle abitazioni della zona interessata è nuovamente potabile e può essere utilizzata senza alcuna restrizione.

575412
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube