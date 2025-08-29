  • 29 Agosto 2025 -
  • 29 Agosto 2025 -
Modica | Sport

Modica celebra il suo campione del mondo di Powerlifting: Dario Sparacino

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 29 Agosto 2025 – È un trionfo per lo sport modicano e per l’intera Sicilia: Dario Sparacino, atleta di Powerlifting di Modica, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo nella sua categoria. La straordinaria impresa è stata compiuta negli Stati Uniti, a Idaho Falls, dove si sono svolti i Campionati Mondiali della disciplina.
Sparacino, l’unico atleta italiano in gara, ha gareggiato nella categoria fino a 82,5 kg, dominando la competizione e salendo sul gradino più alto del podio. Ma il suo successo non si è limitato al titolo iridato. L’atleta ha infatti dimostrato la sua eccellenza anche nella prova di Squat, una delle tre discipline del Powerlifting, ottenendo il riconoscimento di miglior “squattista” della giornata.
La sua performance nella prova di Squat è stata eccezionale, con un sollevamento di ben 235 kg, il miglior risultato assoluto della competizione. Un video della sua prova, che testimonia la sua forza e determinazione, è stato ampiamente condiviso online, suscitando l’ammirazione di appassionati e non.
Il titolo mondiale di Dario Sparacino non è solo un successo personale, ma un motivo di orgoglio per la sua città, Modica, e per tutto il movimento del Powerlifting italiano. La sua vittoria è il coronamento di anni di duro lavoro e sacrifici, e un esempio di come la passione e la dedizione possano portare a risultati straordinari a livello internazionale.

575409
© Riproduzione riservata

