Paura a Sampieri: 12 ragazzi in difficoltà, salvati dalla Guardia Costiera e dai bagnanti

SAMPIERI (Scicli), 29 Agosto 2025 – Momenti di terrore in spiaggia a Sampieri, dove nel pomeriggio di oggi, un gruppo di tredici persone, tra cui diversi bambini, ha rischiato di annegare a causa del mare agitato. La prontezza dei bagnanti e degli addetti degli stabilimenti balneari ha scongiurato una tragedia.

L’episodio è avvenuto poco prima di pranzo, quando il gruppo, composto da turisti inglesi alloggiati in un vicino villaggio, si è trovato in difficoltà, travolto dalle forti onde. Le grida di aiuto hanno richiamato l’attenzione dei presenti e del personale dei lidi “Il Pappafico” e “PataPata” e del villaggio turistico MarsaSiclà, che si sono subito mobilitati.

In un’azione congiunta, bagnini e volontari si sono lanciati in mare con natanti e attrezzature di salvataggio. Nel frattempo, è stata allertata la Capitaneria di Porto di Pozzallo, che è intervenuta con un gommone e personale specializzato.

La collaborazione e il rapido intervento di tutti hanno permesso di mettere in salvo le tredici persone, visibilmente scosse ma illese. L’episodio ha generato grande apprensione tra i bagnanti e ha sottolineato l’importanza della prudenza in giornate di mare mosso.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla necessità di agire con estrema prudenza quando si frequentano le coste, specialmente in giornate in cui il mare è agitato. Le correnti marine, spesso invisibili, possono diventare un pericolo concreto anche per i nuotatori più esperti.

Le autorità locali invitano i bagnanti a non sottovalutare i rischi e a seguire alcune regole d’oro per la propria sicurezza e quella degli altri:

* Controllare le condizioni meteo-marine prima di entrare in acqua.

* Rispettare le segnalazioni delle bandiere esposte dagli stabilimenti.

* Non allontanarsi troppo dalla riva, specialmente se non si è nuotatori esperti.

* Agire con solidarietà e prudenza, come dimostrato dai bagnanti di Sampieri.

“Il mare va rispettato, non sfidato”, ha commentato un soccorritore, un messaggio semplice ma potente che sottolinea l’importanza della prevenzione. Le scene di preoccupazione immortalate in alcuni video circolati online, con persone visibilmente scosse e le forze dell’ordine in azione, servono a ricordare che la tranquillità estiva può essere interrotta in un attimo se non si agisce con cautela.

