Vittoria, 28 Agosto 2025 – Il senatore Salvo Sallemi ha reso pubblici i messaggi d’odio ricevuti sulle sue pagine social, scatenando un’ondata di indignazione e solidarietà. A nome del coordinamento provinciale ibleo di Fratelli d’Italia, il coordinatore Giovanni Moscato ha voluto esprimere il proprio sostegno al senatore, condannando fermamente la crescente violenza verbale che dilaga online.
“La denuncia pubblica del Senatore Salvo Sallemi deve aprire una necessaria riflessione sui toni della politica e sul crescente linguaggio d’odio che si diffonde sui social”, ha dichiarato Moscato. “Esprimo a nome del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Ragusa la piena, totale e convinta solidarietà a Salvo Sallemi e siamo certi che beceri commenti e velate minacce non fermeranno la sua meritoria azione politica”.
Moscato ha sottolineato il preoccupante degrado del dibattito pubblico, specialmente sui social media, e ha lanciato un appello a tutti gli attori istituzionali affinché diano il buon esempio. L’obiettivo, secondo il coordinatore, è mantenere un dibattito che, pur potendo essere aspro, sia sempre improntato al rispetto reciproco. “Bene ha fatto il senatore Salvo Sallemi a richiamare a una responsabilità collettiva”, ha concluso Moscato, ribadendo l’importanza di un fronte comune contro l’odio online.
2 commenti su “Fratelli d’Italia Ragusa esprime solidarietà al Senatore Salvo Sallemi dopo la denuncia di messaggi d’odio”
L’odio è un sentimento, non bello ma è pur sempre un sentimento. Sallemi si lamenta del clima che gira nei social ma continua come i suoi colleghi a fare politica attraverso social e influencer. I politici, tutti i politici, ormai non fanno caso a tutte le stronzate che raccontano e dicono nei social e di conseguenza poi qualcuno va in escandescenza.
A istigare all’odio siete proprio voi politici con le continue diffamazioni e bugie che vi buttate l’un l’altro e il cittadino è spettatore pagante in una multisala e vi vede come una telenovela senza fine. Però vi affliggete e vorreste solidarietà se qualcuno sottolinea le vostre virtù anche se in modo poco democratico.
Voi politici siete i primi a odiare i cittadini, fingete di amarli e promettete mari e monti solo in prossimità di elezioni, dopo sono solo delle caccole fastidiose.
Per inciso, non sono una persona che riesce ad odiare, ma non mi sento nemmeno di avere empatia verso questa politica odiosamente asservita all’élite globaliste.
Potrebbe essere questa la ragione perchè qualcuno vi odia. O siete troppo abituati agli applausi di facciata?
Mi spiace per tutti i destinatari dei messaggio di odio. Premesso questo, di certo il loro seguito non fa sconti a nessuno riguardo l’odio e gli insulti (se non proprio capiscuola).
Dovrebbero dunque, ammonire i loro, prima di denunciare gli altri e nei social, c’è tanta narrativa a conferma dei loro “usi&costumi”. Certo, uno potrebbe pensare a un vecchio adagio “Chi semina vento…”, e c’è anche da dire che la c.d.: “Victim card” È molto in voga da quelle parti per rendersi simpatici e risalire di qualche percentuale di gradimento.
A scanso di fraintendimenti, il mio soprastante commento NON È UN INSULTO, ma una critica.
(non vorrei essere fatto oggetto di querele ritorsive)