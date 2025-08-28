  • 28 Agosto 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Donna morta in tragico incidente stradale: addio a Roberta Occhipinti, autista soccorritrice del 118

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 28  Agosto 2025 – Una tragedia ha colpito la comunità di Modica e la provincia di Ragusa: è morta a 59 anni Roberta Occhipinti, autista soccorritrice del 118, in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto mercoledì sera. L’incidente si è verificato intorno alle 20:30 sulla Ragusa mare.

Secondo le prime ricostruzioni, Roberta Occhipinti aveva appena finito il suo turno di lavoro e stava viaggiando a bordo della sua auto quando si è scontrata con un altro veicolo. Le dinamiche esatte dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

Subito dopo l’incidente, la donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarla, è deceduta poco dopo il suo arrivo. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un uomo, trasportato all’ospedale Guzzardi di Vittoria, le cui condizioni non sembrano destare preoccupazione.

La notizia della scomparsa di Roberta Occhipinti ha suscitato profondo dolore. La donna era una figura nota e stimata, impegnata quotidianamente nel soccorso e nell’assistenza.

“Con immensa tristezza e profondo sgomento, piangiamo la tragica prematura scomparsa di un autista soccorritore della Seus 118 Sicilia – dice Riccardo Castro, Presidente SEUS 118 Sicilia
– . Roberta aveva appena terminato il suo turno di servizio. Stava tornando a casa, dopo aver dedicato ancora una volta il suo tempo, la sua energia, la sua umanità a chi aveva bisogno. Ma il destino ha deciso di strapparcela via troppo presto.
Roberta non era solo una professionista seria e preparata. Era un’anima generosa, un volto sempre pronto al sorriso, una collega amata e stimata da tutti.
Le parole, sembrano vuote davanti a un dolore così profondo. Ma sento il dovere di esprimere, a nome mio personale e di tutta la SEUS 118, il cordoglio più sincero alla sua famiglia, ai suoi affetti, ai colleghi che l’hanno conosciuta e con cui ha condiviso turni difficili, notti lunghe e momenti di speranza.
“Roberta era una di noi. E continuerà a esserlo, ogni giorno, in ogni ambulanza, in ogni soccorso, in ogni cuore.”
 
© Riproduzione riservata

