Attualità | chiaramonte gulfi

Chiaramonte Gulfi. Da domani iniziano i festeggiamenti in onore del patrono San Vito

Tempo di lettura: 2 minuti

Chiaramonte Gulfi – Da domani e sino a domenica 31 agosto l’attenzione è tutta centrata sul martire patrono della cittadina montana Iblea. “San Vito ci guarda dal cielo con affetto – commenta l’arciprete Graziano Martorana – lui, giovane come tanti dei nostri, ha scelto Cristo sopra ogni cosa. Non perché la sua vita fosse facile, ma perché sapeva che solo in Cristo si trova la vera libertà, la gioia che non delude, la pace che resiste a ogni tempesta. Anche oggi, in mezzo al rumore del mondo, il giovane martire ci invita a non avere paura di essere cristiani autentici: con il cuore libero, le mani aperte al bene, lo sguardo rivolto al cielo”. Notevole, come sempre, l’impegno profuso dal Comitato dei festeggiamenti. Domani, alle 18,30, nella chiesa di San Vito, la recita del Rosario e subito dopo, alle 10, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Piccione (non sarà celebrata la mesa in chiesa Madre). A seguire la tradizionale sistemazione del fercolo sul carro e il rito della vestizione del venerato simulacro del patrono. Alle 21, poi, al piazzale San Vito, antistante la chiesa, si terrà la serata danzante offerta dalla pizzeria “A funtana” con il “Trio musica & magia” di Damiano Scollo. Sempre alle 21, ci sarà la possibilità di effettuare la visita del campanile di San Vito.

