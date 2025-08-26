  • 26 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 26 Agosto 2025 -
Ragusa | Sport

Basket, serie A2 femminile: inizia la stagione 2025-2026 per la Passalacqua Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa – Inizia ufficialmente la stagione 2025-2026 della Passalacqua Ragusa basket che quest’anno sarà impegnata nel campionato di serie A2 femminile. Esordio in casa al Pala Minardi domenica 5 ottobre contro il Basket girls Ancona.

Tutte e tutti in sede, per il saluto di benvenuto.

E’stato Gianstefano Passalacqua a dare il fischio d’inizio: “Sano agonismo e grande intensità, è ciò che viene chiesto ad ognuna di voi – ha detto Passalacqua -. In campo scendiamo per vincere. In questa squadra c’è una grande professionalità e un enorme talento e dobbiamo metterlo in campo senza riserve, nel rispetto di tutti ma senza fare sconti a nessuno”.

Entusiasmo e voglia di cominciare; qualche giorno per completare i controlli medici e poi si torna a sudare in palestra.

“Lavoreremo per fare emergere tutti i talenti di ognuna, per migliorare singolarmente e come squadra in modo costante e proficuo”, ha aggiunto l’head coach Mara Buzzanca, anche quest’anno affiancata da Laura Perseu, assistant coach, e Sharon Baglieri.

“Che sia una stagione fruttuosa non solo dal punto di vista tecnico, fisico e atletico – ha augurato Paolo Modica, preparatore atletico – ma soprattutto dal punto di vista umano. Che sia una stagione indimenticabile”.

Grande carica anche dal direttore sportivo Alessandro Scrofani: “Ci siamo scelti con convinzione e consapevolezza, si comincia!”.

Sorrisi e atmosfera già complice e di grande serenità. “Pronte a iniziare questo percorso – ha detto Chiara Consolini, capitana della Passalacqua Ragusa basket, a nome delle atlete – con grande voglia di fare bene e di mettere in campo tutti ciò che serve perché questa sia una stagione da ricordare”. L’incontro si è concluso con un brindisi.

A breve altre novità.

Nel roster 2025-2026 Chiara Consolini, Elena Marras, Elena Mallo, Josephine Di Fine, Ginevra Cedolini, Federica Mazza, Beatrice Stroscio, Ilaria Moriconi, Gabriele Narviciute, Melaine Olodo, Marika Labanca, Precious Johnson. All. Mara Buzzanca, vice Laura Perseu.

575130
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube