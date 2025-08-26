Basket, serie A2 femminile: inizia la stagione 2025-2026 per la Passalacqua Ragusa

Ragusa – Inizia ufficialmente la stagione 2025-2026 della Passalacqua Ragusa basket che quest’anno sarà impegnata nel campionato di serie A2 femminile. Esordio in casa al Pala Minardi domenica 5 ottobre contro il Basket girls Ancona.

Tutte e tutti in sede, per il saluto di benvenuto.

E’stato Gianstefano Passalacqua a dare il fischio d’inizio: “Sano agonismo e grande intensità, è ciò che viene chiesto ad ognuna di voi – ha detto Passalacqua -. In campo scendiamo per vincere. In questa squadra c’è una grande professionalità e un enorme talento e dobbiamo metterlo in campo senza riserve, nel rispetto di tutti ma senza fare sconti a nessuno”.

Entusiasmo e voglia di cominciare; qualche giorno per completare i controlli medici e poi si torna a sudare in palestra.

“Lavoreremo per fare emergere tutti i talenti di ognuna, per migliorare singolarmente e come squadra in modo costante e proficuo”, ha aggiunto l’head coach Mara Buzzanca, anche quest’anno affiancata da Laura Perseu, assistant coach, e Sharon Baglieri.

“Che sia una stagione fruttuosa non solo dal punto di vista tecnico, fisico e atletico – ha augurato Paolo Modica, preparatore atletico – ma soprattutto dal punto di vista umano. Che sia una stagione indimenticabile”.

Grande carica anche dal direttore sportivo Alessandro Scrofani: “Ci siamo scelti con convinzione e consapevolezza, si comincia!”.

Sorrisi e atmosfera già complice e di grande serenità. “Pronte a iniziare questo percorso – ha detto Chiara Consolini, capitana della Passalacqua Ragusa basket, a nome delle atlete – con grande voglia di fare bene e di mettere in campo tutti ciò che serve perché questa sia una stagione da ricordare”. L’incontro si è concluso con un brindisi.

A breve altre novità.

Nel roster 2025-2026 Chiara Consolini, Elena Marras, Elena Mallo, Josephine Di Fine, Ginevra Cedolini, Federica Mazza, Beatrice Stroscio, Ilaria Moriconi, Gabriele Narviciute, Melaine Olodo, Marika Labanca, Precious Johnson. All. Mara Buzzanca, vice Laura Perseu.

