A Modica la speranza vince sul dolore: nascono Cloe e Massimiliano, i gemelli di papà Massimo

Rosolini, 26 Agosto 2025 – Un’ondata di emozione ha avvolto l’ospedale di Modica il 22 agosto. Alle 14:25, sono venuti al mondo Cloe e Massimiliano Pernagallo, due gemellini i cui nomi racchiudono un’eredità di amore e la forza della vita che trionfa anche sulla perdita più profonda.

Purtroppo, il loro papà, Massimo Pernagallo, non potrà abbracciarli, ma vivrà per sempre attraverso di loro. Massimo, di soli 36 anni, è scomparso improvvisamente il 21 giugno a causa di un malore. L’uomo si è sentito male nella sua auto, in via Galileo, a Rosolini, mentre era in compagnia della moglie Giulia Di Mari e dei loro due figli, in viaggio per raggiungere il PTE di Rosolini.

In quell’auto, in un momento di dolore inimmaginabile, c’erano anche Cloe e Massimiliano, ancora nel grembo della madre. Due vite che stavano per sbocciare, mentre un’altra si spegneva troppo presto. Oggi, la loro nascita è il simbolo di una speranza che non si arrende, un faro di luce che brilla nel ricordo di un padre e un marito amato.

