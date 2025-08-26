  • 26 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 26 Agosto 2025 -
Politica | Scicli

Scicli, Urbanistica: Parere favorevole della Regione Sicilia al Preliminare di PUG

Il documento, previa sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con gli Enti preposti, è pronto per la trasmissione al Consiglio Comunale
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli – Il Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana ha trasmesso in data odierna il Parere favorevole n. 12941 del 25/08/2025 al Preliminare del Piano Urbanistico Generale (PUG), segnando un passaggio fondamentale nel percorso di pianificazione del territorio comunale.

Il Dipartimento ha comunicato che l’intero impianto documentale del Preliminare di PUG, corredato dal Rapporto Preliminare Ambientale, il parere della Commissione Tecnica Scientifica e gli altri pareri espressi dagli Enti competenti, previa sottoscrizione dell’accordo di pianificazione con gli Enti preposti, può ora essere sottoposto alle determinazioni del Consiglio Comunale, che sarà chiamato ad esprimersi in merito. Tali documenti, valutati con esito favorevole, costituiscono il presupposto per la successiva fase del procedimento.

“Si tratta di un passaggio strategico per il futuro assetto urbanistico del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco Mario Marino – Ringraziamo il progettista del piano prof. Giuseppe Trombino, gli uffici comunali, i tecnici coinvolti e tutti gli Enti che hanno contribuito a questo risultato. Ora la parola passa al Consiglio Comunale per una valutazione consapevole e condivisa.”
Il Piano Urbanistico Generale rappresenta lo strumento di pianificazione territoriale più importante per il Comune, e il parere favorevole della Regione ne certifica la qualità tecnica e l’aderenza alle normative vigenti.

575139
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube