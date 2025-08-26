Scicli, Urbanistica: Parere favorevole della Regione Sicilia al Preliminare di PUG

Scicli – Il Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana ha trasmesso in data odierna il Parere favorevole n. 12941 del 25/08/2025 al Preliminare del Piano Urbanistico Generale (PUG), segnando un passaggio fondamentale nel percorso di pianificazione del territorio comunale.

Il Dipartimento ha comunicato che l’intero impianto documentale del Preliminare di PUG, corredato dal Rapporto Preliminare Ambientale, il parere della Commissione Tecnica Scientifica e gli altri pareri espressi dagli Enti competenti, previa sottoscrizione dell’accordo di pianificazione con gli Enti preposti, può ora essere sottoposto alle determinazioni del Consiglio Comunale, che sarà chiamato ad esprimersi in merito. Tali documenti, valutati con esito favorevole, costituiscono il presupposto per la successiva fase del procedimento.

“Si tratta di un passaggio strategico per il futuro assetto urbanistico del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco Mario Marino – Ringraziamo il progettista del piano prof. Giuseppe Trombino, gli uffici comunali, i tecnici coinvolti e tutti gli Enti che hanno contribuito a questo risultato. Ora la parola passa al Consiglio Comunale per una valutazione consapevole e condivisa.”

Il Piano Urbanistico Generale rappresenta lo strumento di pianificazione territoriale più importante per il Comune, e il parere favorevole della Regione ne certifica la qualità tecnica e l’aderenza alle normative vigenti.

Salva