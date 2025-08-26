  • 26 Agosto 2025 -
Modica | Politica regionale

Modica, iniziativi i lavori di restauro interno del Teatro Garibaldi

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 26 Agosto 2025 – Hanno avuto inizio i lavori di restauro interno del Teatro Garibaldi di Modica finanziati grazie ad un apposito emendamento alla scorsa finanziaria presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate. 260 mila euro che serviranno per rinnovare gli arredi, i tendaggi ed il pavimento dello storico teatro modicano. Oggi, in concomitanza con l’avvio dei lavori, il sopralluogo del Presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali, Ignazio Abbate. “Sono estremamente soddisfatto – sottolinea il parlamentare della DC – perché grazie ad una sinergia istituzionale tra Regione, Comune di Modica e Fondazione Garibaldi stiamo restituendo alla comunità un’opera di straordinaria importanza culturale in una veste profondamente rinnovata. Diverse maestranze locali, sotto la direzione dell’architetto Scravaglieri, stanno lavorando sul nuovo parquet, sui tendaggi e sugli arredi e questo è motivo di grande orgoglio perché il loro nome resterà comunque nella storia del Teatro Garibaldi, simbolo della cultura modicana e di tutto il comprensorio che ospita il famoso tondo del maestro Piero Guccione. La prossima stagione teatrale e musicale sarà dunque ospitata da un teatro profondamente rinnovato che manterrà però il fascino immutato della sua storia”.

 

© Riproduzione riservata

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

