  • 27 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 27 Agosto 2025 -
Scoglitti | Sport

Ordine Commercialisti ibleo promuove iniziativa di Beach Tennis a Scoglitti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scoglitti – L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa si conferma promotore di iniziative che valorizzano il binomio tra attività professionale e sportiva. Giovedì 28 agosto, a Scoglitti, presso la suggestiva Riviera Lanterna, si terrà un evento imperdibile nell’ambito del percorso “Stelle del Beach Tennis”. A partire dalle 16,30, si sfideranno atleti nelle categorie doppio femminile, doppio maschile e doppio misto, in un clima di sana competizione e convivialità. Le iscrizioni sono aperte fino a domani, 27 agosto, alle 12. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Luca Genovese al numero 339.7068178. Il presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: “Questo appuntamento rappresenta un’occasione per unire la passione per lo sport ai valori della nostra professione. Eventi come questo rafforzano lo spirito di squadra e favoriscono momenti di aggregazione tra colleghi e la comunità”. Un evento che testimonia ancora una volta l’impegno dell’Ordine nel promuovere non solo l’eccellenza professionale, ma anche il benessere e la coesione sociale.

575148
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube