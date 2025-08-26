  • 26 Agosto 2025 -
Modica | Sport

Calcio. Il Frigintini in piena preparazione: test a Santa Croce e presentazione ufficiale

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 26 Agosto 2025  – Il Frigintini Calcio ha iniziato la sua seconda settimana di preparazione in attesa di conoscere il campionato a cui parteciperà nella stagione 2025/2026. Sotto l’attenta guida del tecnico Ciccio Di Rosa e del suo staff, la squadra continua a lavorare intensamente per raggiungere la forma fisica ottimale prima delle prime sfide ufficiali.

Dopo una prima settimana di lavoro giudicata positivamente dalla società, i rossoblù si sono già messi alla prova con un allenamento congiunto contro una rappresentativa della Motia Futura. La partitella finale ha permesso a mister Di Rosa di valutare i progressi dei suoi ragazzi e di iniziare a mettere in pratica i primi schemi tattici.

La seconda settimana si concentrerà non solo sul miglioramento della condizione fisica, ma anche sullo sviluppo di strategie tattiche e sull’amalgama tra i reparti. “La prima settimana di lavoro è stata positiva,” dichiarano i dirigenti, “tutti i giocatori hanno mostrato impegno e voglia di migliorare. La squadra segue con entusiasmo le direttive del mister e dello staff, e questa è la strada giusta per arrivare al meglio all’inizio della stagione.”

La rosa si allenerà al “Barone” fino a giovedì, per poi sostenere un allenamento congiunto sabato pomeriggio contro il Città di Santa Croce, squadra che milita in Prima Categoria.

Dopo l’allenamento, la squadra si sposterà a Frigintini. Alle 20:30, in Piazza Ottaviano, in occasione del “FRGin Fest”, si terrà la presentazione ufficiale del Frigintini ai tifosi. Sarà l’occasione per i sostenitori di conoscere da vicino i protagonisti di questa nuova stagione.

Nel frattempo, la società ha lanciato la campagna abbonamenti con il claim “Progetto Giovani”. L’obiettivo è chiaro: dare spazio ai talenti locali e permettere loro di misurarsi nel calcio che conta. Nelle prossime ore, sui canali social ufficiali del club, verranno rese note tutte le modalità per abbonarsi e supportare da vicino questo nuovo ciclo sportivo

© Riproduzione riservata

