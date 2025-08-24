  • 24 Agosto 2025 -
Modica | Sport

Alla VI^ tappa di Coppa Sicilia tre podi individuali e II° posto a squadre per la Motyka Bike School Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica – È ripresa oggi, dopo la breve pausa estiva l’attività agonistica della Motyka Bike School.
E il ritorno alle gare della compagine giallonera non poteva essere migliore.
Al Velodromo di Noto,infatti, accompagnati da Arianna Melilli e Rosario Tagliarini, giovani atleti del sodalizio modicano hanno conquistato tre podi e ottenuto la seconda posizione finale a squadre.
Il gradino più alto del podio per la compagine della Contea è andato a Santiago Borgese che ha vinto nella categoria G1M.
La Motyka Bike School, inoltre, si è distinta anche nella categoria G3M, dove ha conquistato la piazza d’onore con il solito Nicolò Tagliarini e ottenuto il terzo posto con Simone Adamo che ha bagnato con il podio il suo esordio nella competizione. Sempre nella stessa categoria, non è da sottovalutare l’ottavo posto conquistato da Gabriele Aprile.
Nella categoria G4M, invece, podio soltanto sfiorato da Dominik Borgese che si è dovuto accontentare (si fa per dire) della quarta posizione finale.
“Al Velodromo di Noto – spiega Arianna Melilli – abbiamo vissuto una bellissima esperienza ricca come sempre di belle emozioni. I nostri giovanissimi atleti – continua – alla loro prima esperienza in un velodromo, si sono soprattutto divertiti e questo è quello che per noi conta di più, ma si sono fatti anche valere in gara conquistando ottime posizioni e un piazzamento importante a squadra. Abbiamo iniziato con lo spirito giusto, e – conclude Arianna Melilli – su questa scia dobbiamo cercare di continuare provando a prenderci belle soddisfazioni come quelle di Noto, ma soprattutto per continuare a crescere in una disciplina che richiede spirito di sacrificio e tanto impegno”.

© Riproduzione riservata

