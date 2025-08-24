Nuovo innesto per il Vittoria: arriva il giovane mediano Matteo Simola, classe 2008

Vittoria, 24 Agosto 2025 / Il Vittoria continua a guardare al futuro e annuncia l’arrivo in biancorosso di Matteo Simola, giovane talento classe 2008 che andrà a rinforzare la mediana.

La crescita nella Game Sport Ragusa

Simola è cresciuto calcisticamente nella Game Sport Ragusa, società che lo ha formato e accompagnato nelle tappe più significative della sua giovane carriera. Con la maglia ragusana ha vissuto stagioni indimenticabili, distinguendosi per qualità tecniche e spirito di sacrificio.

Dalla rappresentativa regionale al titolo di Campione di Sicilia

Nell’ultima stagione è arrivata anche la convocazione nella rappresentativa regionale siciliana Under 17, segno della costante crescita e del valore del ragazzo. Con la sua squadra ha poi scritto una pagina importante, conquistando il campionato élite Under 17 e laureandosi Campione di Sicilia, risultato che ha permesso di accedere alle prestigiose Final Six d’Italia, tra le migliori sei squadre giovanili a livello nazionale.

Le parole di Matteo Simola

“Per me è un’emozione grandissima arrivare al FC Vittoria – ha dichiarato Matteo Simola – ringrazio la Game Sport Ragusa, società che mi ha cresciuto e che porterò sempre nel cuore. Adesso voglio dare il massimo per questa nuova maglia e continuare a crescere, mettendomi a disposizione della squadra e dell’allenatore”.

La soddisfazione del Direttore Sportivo Restuccia

Soddisfatto anche il Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia, che ha commentato così il nuovo arrivo:

“Accogliamo un ragazzo che ha già dimostrato qualità importanti nonostante la giovane età. La sua crescita alla Game Sport Ragusa è stata costante e i risultati ottenuti parlano per lui. Siamo convinti che con impegno e lavoro potrà ritagliarsi uno spazio importante nel nostro progetto e rappresentare un valore aggiunto per il futuro del Vittoria”.

