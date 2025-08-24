  • 24 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 24 Agosto 2025 -
Sport | Vittoria

Nuovo innesto per il Vittoria: arriva il giovane mediano Matteo Simola, classe 2008

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 24 Agosto 2025 / Il Vittoria continua a guardare al futuro e annuncia l’arrivo in biancorosso di Matteo Simola, giovane talento classe 2008 che andrà a rinforzare la mediana.

La crescita nella Game Sport Ragusa
Simola è cresciuto calcisticamente nella Game Sport Ragusa, società che lo ha formato e accompagnato nelle tappe più significative della sua giovane carriera. Con la maglia ragusana ha vissuto stagioni indimenticabili, distinguendosi per qualità tecniche e spirito di sacrificio.
Dalla rappresentativa regionale al titolo di Campione di Sicilia
Nell’ultima stagione è arrivata anche la convocazione nella rappresentativa regionale siciliana Under 17, segno della costante crescita e del valore del ragazzo. Con la sua squadra ha poi scritto una pagina importante, conquistando il campionato élite Under 17 e laureandosi Campione di Sicilia, risultato che ha permesso di accedere alle prestigiose Final Six d’Italia, tra le migliori sei squadre giovanili a livello nazionale.
Le parole di Matteo Simola
“Per me è un’emozione grandissima arrivare al FC Vittoria – ha dichiarato Matteo Simola – ringrazio la Game Sport Ragusa, società che mi ha cresciuto e che porterò sempre nel cuore. Adesso voglio dare il massimo per questa nuova maglia e continuare a crescere, mettendomi a disposizione della squadra e dell’allenatore”.
La soddisfazione del Direttore Sportivo Restuccia
Soddisfatto anche il Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia, che ha commentato così il nuovo arrivo:
“Accogliamo un ragazzo che ha già dimostrato qualità importanti nonostante la giovane età. La sua crescita alla Game Sport Ragusa è stata costante e i risultati ottenuti parlano per lui. Siamo convinti che con impegno e lavoro potrà ritagliarsi uno spazio importante nel nostro progetto e rappresentare un valore aggiunto per il futuro del Vittoria”.

575041
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube