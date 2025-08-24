  • 24 Agosto 2025 -
Sport | Vittoria

Un ultimo saluto e un settebello: il test ore-stagionale del Vittoria Calcio

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 24 Agosto 2025 – Si è conclusa con successo l’ultima prova pre-campionato per i ragazzi di mister Campanella. Prima di scendere in campo, le due squadre, in un gesto di profonda solidarietà, hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare il piccolo Raffaele. Un momento toccante che ha preceduto un pomeriggio all’insegna del sano sport.

La partita si è svolta contro il Santa Croce Soccer, al quale vanno i ringraziamenti per la disponibilità e gli auguri di buon campionato. Il test ha fornito preziose indicazioni a mister Campanella in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

Il risultato finale ha visto le reti messe a segno da un nutrito gruppo di giocatori: Zappalà, una doppietta di Lucarelli, e poi Margaritini, Ankovic, Mistretta e Cocimano. Le sette marcature testimoniano la buona condizione atletica e la determinazione della squadra in vista del fischio d’inizio del campionato.

© Riproduzione riservata

