  • 24 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Close this search box.
  • 24 Agosto 2025 -
Ragusa | Sport

Mr. Lucenti: “Voglio dimostrare tanto, sia perché ragusano sia perché legato al Ragusa Calcio”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 24 Agosto 2025 – A una settimana dall’inizio degli allenamenti, mister Gaetano Lucenti si presenta per la prima volta ai microfoni del Ragusa Calcio, pronto e carico per la nuova stagione. Le sue parole riflettono non solo l’entusiasmo per la sfida, ma anche un profondo legame con la città e la squadra.

“Allenare il Ragusa Calcio è una sfida”, afferma Lucenti. “Prima di tutto, devo ringraziare la società per avermi dato questa opportunità di crescita professionale. È una responsabilità importante, specialmente per me che sono ragusano, allenare la squadra della mia città.”

Il mister ha piena fiducia nel suo staff e nei suoi collaboratori: “Sono certo che lavoreremo bene insieme per dare soddisfazioni a chi ci ha scelto e ai nostri tifosi, che ho visto carichi e pronti a sostenerci sin dal primo giorno di allenamento.”

La prima settimana di preparazione è stata un successo. “Abbiamo lavorato con grande intensità ed entusiasmo. Sono molto contento dei ragazzi, anche di quelli in prova, che hanno risposto bene dal punto di vista atletico.”

Per Lucenti, questa non è solo un’occasione professionale, ma una questione di cuore e di orgoglio. “Se mi chiedete se sono orgoglioso di essere qui, la risposta è un grande ‘sì’. Sono nato a Ragusa, la mia carriera da calciatore è iniziata proprio qui e sono legato a questo territorio. E poi, c’è un’altra cosa, forse la più stimolante: voglio dimostrare, anche per una sorta di rivalsa verso l’ambiente, di essere all’altezza del compito che la società mi ha affidato e di poter rimanere a lungo in questo club.”

575027
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube