Mr. Lucenti: “Voglio dimostrare tanto, sia perché ragusano sia perché legato al Ragusa Calcio”

Ragusa, 24 Agosto 2025 – A una settimana dall’inizio degli allenamenti, mister Gaetano Lucenti si presenta per la prima volta ai microfoni del Ragusa Calcio, pronto e carico per la nuova stagione. Le sue parole riflettono non solo l’entusiasmo per la sfida, ma anche un profondo legame con la città e la squadra.

“Allenare il Ragusa Calcio è una sfida”, afferma Lucenti. “Prima di tutto, devo ringraziare la società per avermi dato questa opportunità di crescita professionale. È una responsabilità importante, specialmente per me che sono ragusano, allenare la squadra della mia città.”

Il mister ha piena fiducia nel suo staff e nei suoi collaboratori: “Sono certo che lavoreremo bene insieme per dare soddisfazioni a chi ci ha scelto e ai nostri tifosi, che ho visto carichi e pronti a sostenerci sin dal primo giorno di allenamento.”

La prima settimana di preparazione è stata un successo. “Abbiamo lavorato con grande intensità ed entusiasmo. Sono molto contento dei ragazzi, anche di quelli in prova, che hanno risposto bene dal punto di vista atletico.”

Per Lucenti, questa non è solo un’occasione professionale, ma una questione di cuore e di orgoglio. “Se mi chiedete se sono orgoglioso di essere qui, la risposta è un grande ‘sì’. Sono nato a Ragusa, la mia carriera da calciatore è iniziata proprio qui e sono legato a questo territorio. E poi, c’è un’altra cosa, forse la più stimolante: voglio dimostrare, anche per una sorta di rivalsa verso l’ambiente, di essere all’altezza del compito che la società mi ha affidato e di poter rimanere a lungo in questo club.”

