Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo festeggia la 100ª donazione di sangue di Luigi

Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 23 Agosto 2025 – Una giornata piena di gioia e riconoscenza ha animato la sede Avis di Monterosso Almo, dove oggi è stato celebrato un traguardo davvero speciale: la centesima donazione di sangue di Luigi Messina, storico donatore dell’associazione.
Un record che racchiude in sé un grande messaggio di altruismo, solidarietà e amore per la vita. Per l’occasione, la “famiglia” Avis del borgo ha organizzato una festa a sorpresa per rendere omaggio al gesto di Messina, che con costanza e generosità, nel corso degli anni, ha compiuto un atto capace di cambiare l’esistenza di chi riceve ma anche di chi dona.
L’evento è stato accompagnato dalla soddisfazione di tutta la struttura avisina di Monterosso, che ha visto riconosciuto non solo l’impegno personale del donatore, ma anche il lavoro corale del direttore sanitario, degli infermieri, del personale amministrativo e di tutti gli avisini che, con spirito di comunità, periodicamente contribuiscono a mantenere viva e operativa la realtà locale. “ Il traguardo di Luigi rappresenta un esempio concreto di come la solidarietà possa diventare una scelta di vita – hanno sottolineato i rappresentanti di Avis Monterosso – ed è anche la dimostrazione che la collaborazione tra donatori e struttura porta a risultati importanti per la salute e il benessere di tutti”.
Un momento di festa, dunque, che diventa anche stimolo per i più giovani e per chi ancora non si è avvicinato al dono del sangue: un gesto semplice ma dal valore immenso. L’Avis di Monterosso Almo, con questa celebrazione, rinnova il suo invito a tutta la cittadinanza a seguire l’esempio di Luigi Messina. Donare infatti significa regalare speranza, forza e vita.

Nelle due foto il momento della donazione di Luigi Messina e la simpatica festa organizzata

© Riproduzione riservata

